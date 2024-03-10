BRICS Bridge: возможно ли создание альтернативной доллару мировой валюты?

Западные санкции, введенные с 2014 года против России, их количество и качество, поневоле заставляют и другие страны, не относящиеся к ближнему кругу «гегемона», задуматься, что будет, если и они также впадут в немилость.
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