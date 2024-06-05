Смирнов: Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области

Глава Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что на территории региона Российской Федерации в ночной период раздались сирены, которые оповещают о риске атаки беспилотных летательных аппаратов.
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