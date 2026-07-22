Яндекс запустил отдельный сервис «Яндекс Цветы» для заказа букетов и подарков

Сервис вырос из направления доставки цветов, запущенного в «Яндекс Еде» в 2022 году Команда Яндекса представила отдельное приложение «Яндекс Цветы», выделив сервис доставки букетов и подарков в самостоятельный продукт.
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