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Военные материалы

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Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе в Саудовской Аравии

По словам представителя движения, для атак использовали баллистические ракеты и беспилотники. Он утверждает, что работа аэропорта была нарушена, а авиабаза получила повреждения.

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