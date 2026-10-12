«Росатом» оснастил АЭС «Руппур» в Бангладеш цифровым помощником операторов

АЭС строится по российскому проекту в 160 км от Дакки «Росатом» завершил оснащение двух энергоблоков АЭС «Руппур» в Бангладеш автоматизированными системами управления технологическими процессами.
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