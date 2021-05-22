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В ДР Конго началось извержение вулкана

В ДР Конго началось извержение вулкана

В Демократической Республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Извержение просматривается из руандийского города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДР Конго, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение вулканолога Дарио Тедеско.

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