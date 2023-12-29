Политнавигатор Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.
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