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Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Политнавигатор Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.

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