4 августа в Севастополе отключат свет для ремонта водосетей

С 17:30 до 22:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии по следующим адресамСегодня, 4 августа, с 17:30 до 22:00 в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства по заявке ГУПС «Водоканал» будет приостановлено энергоснабжение ряда потребителей: • бульвар Гидронавтов, 60; • балка Бермана – ТСН «Динамо-1»; • ООО Торговый дом «Крым Ойл» (передвижные механизмы); • 7 км Балаклавского шоссе – ТСН СТ «Корабел», ООО «Медицинский комплекс Севастополь»; • Балаклавское шоссе, 7 и 10 км – освещение дороги (ГБУ «Горсвет»); • 10 км Балаклавского шоссе – ТСН «Золотая балка»; • улица Укромная, 28, 21, 33; • улица Приметная, 5.