КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
Комментарии
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Natalija Osminina
Жахнуть то куда?))
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4 час.
Natalija Osminina
Чтобы "забрать все русское" погибнет еще в сотни и тысячи раз больше бойцов СВО. Зачем тогда вести переговоры о капитуляции, если некому будет "капитулировать"?)))
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4 час.
Natalija Osminina
А расшифровать свои слова можно? Что значит оставить Одессу, Харьков, Николаев ТАК, КАК ЕСТЬ? "и продолжения войны на десятки лет" - С КЕМ??
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4 час.
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