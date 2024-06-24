Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    А причем здесь ЭТО? Можно быть троллем, живя в Москве, а можно - патриотом России, живя в Литве или Латвии. Быть патр...Жившие в СССР ник...
  • Natalija Osminina
    Спасибо, Ирина. Я уже решила  ЭТОМУ не отвечать. Поставила Вам плюсик за пост  Серому.Жившие в СССР ник...
  • Вячеслав 5
    Станок который без остановки и контроля печатает в Америке главное его оружие-ДОЛЛАР может стать ненужным во всех стр...Обиделись на сауд...

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Жахнуть то куда?))
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Чтобы &quot;забрать все русское&quot; погибнет еще в сотни и тысячи раз больше бойцов СВО.  Зачем тогда вести переговоры о капитуляции, если некому будет &quot;капитулировать&quot;?)))
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
А расшифровать свои слова можно? Что значит оставить Одессу, Харьков, Николаев  ТАК, КАК ЕСТЬ? &quot;и продолжения войны на десятки лет&quot; - С КЕМ??
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх