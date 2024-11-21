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Меркель в своих мемуарах рассказала, что Трамп был очарован Путиным

Меркель в своих мемуарах рассказала, что Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах рассказала о встрече с Дональдом Трампом в 2017 году, отметив его интерес к российскому президенту Владимиру Путину.

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