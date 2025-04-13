Профессор Малинен озвучил условие для достижения прочного мира на Украине

Политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что единственным способом установления продолжительного мира на Украине является сдача украинских войск.
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