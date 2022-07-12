В Битцевском лесу появится рекреационный центр. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в районе Чертаново Южное на участке между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Лесопарковая» началось создание рекреационного центра «По лесным дорожкам».