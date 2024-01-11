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Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Знаменитости запустили тренд на естественную внешность. Об этом сообщает Daily Mail. Гостьи церемонии вручения премии «Золотой глобус» появились на ковровой дорожке с натуральным макияжем, отказавшись от наращенных волос, искусственных ресниц и автозагара.

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