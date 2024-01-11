Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Знаменитости запустили тренд на естественную внешность. Об этом сообщает Daily Mail. Гостьи церемонии вручения премии «Золотой глобус» появились на ковровой дорожке с натуральным макияжем, отказавшись от наращенных волос, искусственных ресниц и автозагара.
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