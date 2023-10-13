Путин: Страны «золотого миллиарда» теряют позиции в мире

Страны «золотого миллиарда» теряют свое лидерство в мире по объективным причинам. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии