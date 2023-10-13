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Путин: Страны «золотого миллиарда» теряют позиции в мире

Путин: Страны «золотого миллиарда» теряют позиции в мире

Страны «золотого миллиарда» теряют свое лидерство в мире по объективным причинам. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

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