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ООН: невозможно перемещение людей в Газе без гуманитарных последствий

ООН: невозможно перемещение людей в Газе без гуманитарных последствий

Израильские военные в пятницу призвали всех мирных жителей города Газа, а это более миллиона человек, перебраться на юг в течение 24 часов, поскольку они скопили танки возле сектора Газа перед ожидаемым наземным вторжением.

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