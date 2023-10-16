ООН: невозможно перемещение людей в Газе без гуманитарных последствий

Израильские военные в пятницу призвали всех мирных жителей города Газа, а это более миллиона человек, перебраться на юг в течение 24 часов, поскольку они скопили танки возле сектора Газа перед ожидаемым наземным вторжением.
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