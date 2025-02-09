Беспилотник уничтожили над рекой Волхов в Ленобласти

Силы ПВО уничтожили летательный аппарат в Киришском районе, в Пулково на время ограничивали полеты Около семи утра 9 февраля средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат над Ленинградской областью.
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