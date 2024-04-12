Иран порассуждал о вариантах ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске

Согласно информации, полученной из источника Axios, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок в четверг, что Иран полон решимости ответить на бомбардировку Израилем консульства в Дамаске, но сделает это "надлежащим" и "ограниченным образом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии