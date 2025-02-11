РГ: во Франции нашли странное поселение неандертальцев

Сотрудники Национального института предотвращающих археологических исследований Франции (Inrap) подтвердили наличие постоянной стоянки неандертальцев к западу от Шартра, согласно информации на сайте организации.
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