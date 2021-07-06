На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНа Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста На разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребуется около $40 млн (более 2,9 млрд рублей).Вернуться к статье5624НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАСАнатолий СемченкоА зачем уничтожать мост? Или все проблемы Украины решены? Осталась последняя? А, если прилетит ответка? Будут голосить: А нас за что?Владимир EвтушенкоДа кто его разрушит? Там такая защита, что орла собьёт, если надо. А уж любую ракету, тем паче устаре6вшую, ослепить, оскопить современными радиосредствами для РФ запросто.Дмитрий ФактуровичТолько пукнете в сторону России - усретесь.Юрий МатренинНадо как Израиль, не дожидаться пока они что-то сделают, пресекать на корню.sawa beliОни видишь ядерное хотят возобновить(надо сделать как с Ираком)Андрей ЩеголеватыхУ России уже есть гипероружие, способное уничтожить Днипрогэс, оголить пороги и обезводить Днепр...TTOLYAЗачем же уничтожать ДНЕПР?? проще освободить его от бандеровских карателей и пусть дальше служит НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ !!!!!Александр ИвановЧтобы уничтожить всю бендеровскую нечисть на Хохляндии Россиия обойдется 5% этой суммы!!ВКВасилий КоликовУмоляю! Что плохого вам сделал Остап Бендер, что вы его так ненавидите?TTOLYAЧто плохого вам сделала Россия, что вы её так ненавидите ????????????????ВВВладимир ВитковскийТолько при случайно пронесшийся мысли ооб этом у этих существ должны быть полные шаровары, не говоря уже о целенаправленности подобия мысли недоразвитых зачатков мозга !!!Семен БорисовНе стоит недооценивать безумцев в их порывах,идиоты способны на всё!ВВВладимир Витковский... только гадить в шаровары и все- укр-, остальное- не для существ, типа шута, хряка, бледной с косой и остальных из помойного стада...TTOLYA...не забывайте, кто эту МРАЗЬ поддерживает...ВВВладимир ВитковскийКто?АндрейУничтожить Крымский мост? Возможно.Наступит паритет.За один мост-одна уничтоженная Украина.По моему справедливо!!!!ВВВладимир ВитковскийСравнивать произведение с недоразумением?IAIness AarteeСтолько зависти с мостом, никак не угомонятся, как бабки сплетницы!TTOLYAЭти **бабки-сплетницы** поступили с Крымом хуже ФАШИСТОВ, перекрыв подачу воды и электроэнергии... Фашисты, даже в концлагерях давали воду (???!!!)...но фашисты **своё получили в 45м**, а эти ублюдки когда получат своё ???КилативХохля! Чё вы паритесь то? Вы же уже давно доказали всему миру что мост то не настоящий, он нарисованный, да и развалится скоро.TTOLYAЭти **бабки-сплетницы** поступили с Крымом хуже ФАШИСТОВ, перекрыв подачу воды и электроэнергии... Фашисты, даже в концлагерях давали воду (???!!!)...но фашисты **своё получили в 45м**, а эти ублюдки когда получат своё ???Daddy BoА зато нам теперь этот их крымский канал нахрен нужен: пусть в него усрутся..ПРОСТО ВАЛЕРИЙЗато им не надо считать сколько и чего надо, чтобы развалился Клячкин-мост в Киеве. Он завалится абсолютно бесплатно.Борис ИвашковичДумаю, что запустившие этого Нептуна далеко убежать не сумеют.Виктор ТомилинУкраина не в состоянии создать для ракеты топлива, с помощью которого ракета может долететь до российской территории. Выпустить ракету - это не означает, что она долетит до цели. Российские средства ПВО доказали свою эффективность. Они способны обнаруживать и уничтожать даже малоразмерные дроны, которых в Сирии сбито огромное количество с помощью комплексов Панцирь - С. Эти средства "дешевые, но сердитые". Затраты на сбитую цель минимальные, а эффект 100%. Не нужно пускать дорогие ракеты комплексов С-300, С-400. На Украине должны понимать, что пущенная с их территории ракета - это начало войны до начала ее объявления. Министр обороны Шойгу в прошлом году предупредил, что если в территории Украины будет пущена ракета, то это место российские ВС превратят в пепел. Россию уже ничто не остановит, российские войска через несколько дней окажутся в Киеве.vkasincev КасинцевДля Украины, как и для любого желающего нанести вред России, давно изготовлено и поставлено на боевое дежурство такое вооружение, после применения которого на Украине будет некому управлять и принимать решения.Иван-Виктор Василенковедь эти сумасшедшие шумеры отдадут последнюю рубаху лишь насолить России и тут уже , бы сказал , не до шуток , они ведь могут сляпать грязную ракету и найдется отморозок , который нажмет ПУСК ..Анатолиймечтатели и завистники, да просто больные людишкиCCyberArmyГде можно простите глянуть это оружие? Нетью........EKelena kortchaginaломать не строитьMSMaksim SpodyryakОчередная попытка выклянчить денег на распил без всякого результата. В реальности можно уложиться в гораздо меньшую сумму - забить баржу старыми гнилыми снарядами, да что снарядами - мешков с удобрениями хватит (Берут год назад). Только для них непосильная задача - не продать своих заранее. А уже не получить в ответку - это будет из области фантастики, даже не военную акцию - добровольцы тупо забьют всех организаторов и заказчиков битами в собственных домах.ЛРЛеонид Ла РошельСтесняюсь спросить, а что, "смертоносный, всеразрушающий боевой гопак" не сработал? Черевички стоптали, а мост уцелел?сергей мельниковВоти..укропы и назвали..скока будет стоить повод..для окончательной и безвозвратной ликвидации укров..угу..вместе с территорией))KKassijПолитикам Киева надо почаще вспоминать слова мудрой женщины Маргарет Тетчер, которая сказала: “ЕСЛИ ПЛЮНУТЬ В РОССИЮ - ОНА УТРЁТСЯ! ЕСЛИ ПЛЮНЕТ РОССИЯ - МИР УТОНЕТ!!!”. И сказано ей это было не из за любви к России, а как признание силы России…ВКВасилий КоликовОружие для попытки уничтожения крымского моста будет стоить существования уркаины - в любом, сколь угодно малом остаточном виде. Т.к. начало разработки такого оружия уже должно стать окончанием жизни уркаинского государства в его нынешних границах..АНГЕЛ АНГЕЛВот у нормальных людей должна быть логика мышления зачем уничтожать то что как заявляет Украинская хунта принадлежит Украине??? Там что все дауны, дебилы и конченные олигофрены??? Они вменяемые вообще то???Владимир ДомнинТак этот вопрос задайте тем, кто придумывает сказки, выдавая свои фантазии за слова других.ММихаилДебилы! Цена оружия для уничтожения крымского моста - это территория всей Украины, которой просто не будет в нынешнем виде! Сначала будет уничтожена ракетным ударом самая боеспособная часть ВСУ, а затем объединённые вооруженные силы Донбасса с удовольствием добьют остатки бандеровской мрази.TTOLYA....кого и чего ждём ???????IAIness AarteeВыбрали на свою голову, слово правды не говорит, а трус какой!Elzmaximir elzmaximirЭто вы о ком?ЛНЛеонид НиконоровНадо быть такими кастрюлеголовыми !!! Они , даже , если попытаются что - то такое сотворить , о чём так яростно мечтают , то это будет , просто , последний гвоздь в гроб фашиствующей Украины ! Россия камня на камне не оставит от Киева и националистов ! Просто , сотрёт в порошок ! Причём , США и НАТО , даже , не рыпнутся !!! Так что , пока у Киева есть ещё время дышать , пусть подумают своими дебильными котелками ! Хотя , кроме человеконенавистничества , в их черепах нет ! Я , уже , про мозг не говорю ! Проще , наверное , превратить в пыль , чем привести к человеческой норме !!!АльберттЕсли вдруг у хохлов появятся деньги пусть лучше купят себе мозги хоть куриные .Юрий НиколаевЯ представляю как эти недоумки состряпают "ракету" и запустят её в сторону моста. Она же сука развернётся и полетит обратно! Эта же недо нация сделана через жопу и всё что они сотворят получается через ЖОПУ!!!Геннадий БережновЧему их научили пиндосы, это трепалогии. Каждый день новые фокусы, заняться то не чем. Вешают таблички на свои деревни именуя их Нью Йорк. Сгорают изнутри от изжоги!Анатолий АнатольевУкры оценили свою ЖИЗНЬ в 40 млн - ДЕШЕВКИ!!!!! ФУУУУУ, как дешево!!! Вот она цена НАЦИИ!Владимир Васильевич БушминскийГрафин водки и огурец, ладно два!)Альбина КолесниковаУблюдки Украины не могут никак успокоится всё планы у них планы лезут из щелей ,вот гады и утырки сами не могли такой мост построить? где им нацистам такое построить, а так покой им только снится.Владимир мТак они ж они кричали. Тю. так он же ить нарисованный.Людмила Свириденко....потребуется 40 млн. То есть денег пока нет, они требуются. Ну вот как деньги найдутся, тогда можно будет обсуждать эту тему.Лина Русецкаяа ответного удара не боятся укры-смотрите чем это обернётся для КиеваAIAnatoli IvanovНа этом и закончится страна непуганых идиотов.Алла ДубининаИнтересно когда пациентов этой псих клиники вернут обратно в корпуса- зимой что ли успокоятся?Игорь МироновЭксперты сомневаются...Может подождем пока применят?Дмитрий....Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича: — Давай денги! Денги давай! Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. — Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны. К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. — Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни....Комментировать
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