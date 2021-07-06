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На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста

На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста

На разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребуется около $40 млн (более 2,9 млрд рублей).

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Анатолий Семченко
А зачем уничтожать мост? Или все проблемы Украины решены? Осталась последняя? А, если прилетит ответка? Будут голосить: А нас за что?
Владимир Eвтушенко
Да кто его разрушит? Там такая защита, что орла собьёт, если надо. А уж любую ракету, тем паче устаре6вшую, ослепить, оскопить современными радиосредствами для РФ запросто.
Дмитрий Фактурович
Только пукнете в сторону России - усретесь.
Юрий Матренин
Надо как Израиль, не дожидаться пока они что-то сделают, пресекать на корню.
sawa beli
Они видишь ядерное хотят возобновить(надо сделать как с Ираком)
Андрей Щеголеватых
У России уже есть гипероружие, способное уничтожить Днипрогэс, оголить пороги и обезводить Днепр...
TOLYA
Зачем же уничтожать ДНЕПР?? проще освободить его от бандеровских карателей и пусть дальше служит НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ !!!!!
Александр Иванов
Чтобы уничтожить всю бендеровскую нечисть на Хохляндии Россиия обойдется 5% этой суммы!!
Василий Коликов
Умоляю! Что плохого вам сделал Остап Бендер, что вы его так ненавидите?
TOLYA
Что плохого вам сделала Россия, что вы её так ненавидите ????????????????
Владимир Витковский
Только при случайно пронесшийся мысли ооб этом у этих существ должны быть полные шаровары, не говоря уже о целенаправленности подобия мысли недоразвитых зачатков мозга !!!
Семен Борисов
Не стоит недооценивать безумцев в их порывах,идиоты способны на всё!
Владимир Витковский
... только гадить в шаровары и все- укр-, остальное- не для существ, типа шута, хряка, бледной с косой и остальных из помойного стада...
TOLYA
...не забывайте, кто эту МРАЗЬ поддерживает...
Владимир Витковский
Кто?
Андрей
Уничтожить Крымский мост? Возможно.Наступит паритет.За один мост-одна уничтоженная Украина.По моему справедливо!!!!
Владимир Витковский
Сравнивать произведение с недоразумением?
Iness Aartee
Столько зависти с мостом, никак не угомонятся, как бабки сплетницы!
TOLYA
Эти **бабки-сплетницы** поступили с Крымом хуже ФАШИСТОВ, перекрыв подачу воды и электроэнергии... Фашисты, даже в концлагерях давали воду (???!!!)...но фашисты **своё получили в 45м**, а эти ублюдки когда получат своё ???
Килатив
Хохля! Чё вы паритесь то? Вы же уже давно доказали всему миру что мост то не настоящий, он нарисованный, да и развалится скоро.
TOLYA
Эти **бабки-сплетницы** поступили с Крымом хуже ФАШИСТОВ, перекрыв подачу воды и электроэнергии... Фашисты, даже в концлагерях давали воду (???!!!)...но фашисты **своё получили в 45м**, а эти ублюдки когда получат своё ???
Daddy Bo
А зато нам теперь этот их крымский канал нахрен нужен: пусть в него усрутся..
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Зато им не надо считать сколько и чего надо, чтобы развалился Клячкин-мост в Киеве. Он завалится абсолютно бесплатно.
Борис Ивашкович
Думаю, что запустившие этого Нептуна далеко убежать не сумеют.
Виктор Томилин
Украина не в состоянии создать для ракеты топлива, с помощью которого ракета может долететь до российской территории. Выпустить ракету - это не означает, что она долетит до цели. Российские средства ПВО доказали свою эффективность. Они способны обнаруживать и уничтожать даже малоразмерные дроны, которых в Сирии сбито огромное количество с помощью комплексов Панцирь - С. Эти средства "дешевые, но сердитые". Затраты на сбитую цель минимальные, а эффект 100%. Не нужно пускать дорогие ракеты комплексов С-300, С-400. На Украине должны понимать, что пущенная с их территории ракета - это начало войны до начала ее объявления. Министр обороны Шойгу в прошлом году предупредил, что если в территории Украины будет пущена ракета, то это место российские ВС превратят в пепел. Россию уже ничто не остановит, российские войска через несколько дней окажутся в Киеве.
vkasincev Касинцев
Для Украины, как и для любого желающего нанести вред России, давно изготовлено и поставлено на боевое дежурство такое вооружение, после применения которого на Украине будет некому управлять и принимать решения.
Иван
-
Виктор Василенко
ведь эти сумасшедшие шумеры отдадут последнюю рубаху лишь насолить России и тут уже , бы сказал , не до шуток , они ведь могут сляпать грязную ракету и найдется отморозок , который нажмет ПУСК ..
Анатолий
мечтатели и завистники, да просто больные людишки
CyberArmy
Где можно простите глянуть это оружие? Нетью........
elena kortchagina
ломать не строить
Maksim Spodyryak
Очередная попытка выклянчить денег на распил без всякого результата. В реальности можно уложиться в гораздо меньшую сумму - забить баржу старыми гнилыми снарядами, да что снарядами - мешков с удобрениями хватит (Берут год назад). Только для них непосильная задача - не продать своих заранее. А уже не получить в ответку - это будет из области фантастики, даже не военную акцию - добровольцы тупо забьют всех организаторов и заказчиков битами в собственных домах.
Леонид Ла Рошель
Стесняюсь спросить, а что, "смертоносный, всеразрушающий боевой гопак" не сработал? Черевички стоптали, а мост уцелел?
сергей мельников
Воти..укропы и назвали..скока будет стоить повод..для окончательной и безвозвратной ликвидации укров..угу..вместе с территорией))
Kassij
Политикам Киева надо почаще вспоминать слова мудрой женщины Маргарет Тетчер, которая сказала: “ЕСЛИ ПЛЮНУТЬ В РОССИЮ - ОНА УТРЁТСЯ! ЕСЛИ ПЛЮНЕТ РОССИЯ - МИР УТОНЕТ!!!”. И сказано ей это было не из за любви к России, а как признание силы России…
Василий Коликов
Оружие для попытки уничтожения крымского моста будет стоить существования уркаины - в любом, сколь угодно малом остаточном виде. Т.к. начало разработки такого оружия уже должно стать окончанием жизни уркаинского государства в его нынешних границах..
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот у нормальных людей должна быть логика мышления зачем уничтожать то что как заявляет Украинская хунта принадлежит Украине??? Там что все дауны, дебилы и конченные олигофрены??? Они вменяемые вообще то???
Владимир Домнин
Так этот вопрос задайте тем, кто придумывает сказки, выдавая свои фантазии за слова других.
Михаил
Дебилы! Цена оружия для уничтожения крымского моста - это территория всей Украины, которой просто не будет в нынешнем виде! Сначала будет уничтожена ракетным ударом самая боеспособная часть ВСУ, а затем объединённые вооруженные силы Донбасса с удовольствием добьют остатки бандеровской мрази.
TOLYA
....кого и чего ждём ???????
Iness Aartee
Выбрали на свою голову, слово правды не говорит, а трус какой!
Elzmaximir elzmaximir
Это вы о ком?
Леонид Никоноров
Надо быть такими кастрюлеголовыми !!! Они , даже , если попытаются что - то такое сотворить , о чём так яростно мечтают , то это будет , просто , последний гвоздь в гроб фашиствующей Украины ! Россия камня на камне не оставит от Киева и националистов ! Просто , сотрёт в порошок ! Причём , США и НАТО , даже , не рыпнутся !!! Так что , пока у Киева есть ещё время дышать , пусть подумают своими дебильными котелками ! Хотя , кроме человеконенавистничества , в их черепах нет ! Я , уже , про мозг не говорю ! Проще , наверное , превратить в пыль , чем привести к человеческой норме !!!
Альбертт
Если вдруг у хохлов появятся деньги пусть лучше купят себе мозги хоть куриные .
Юрий Николаев
Я представляю как эти недоумки состряпают "ракету" и запустят её в сторону моста. Она же сука развернётся и полетит обратно! Эта же недо нация сделана через жопу и всё что они сотворят получается через ЖОПУ!!!
Геннадий Бережнов
Чему их научили пиндосы, это трепалогии. Каждый день новые фокусы, заняться то не чем. Вешают таблички на свои деревни именуя их Нью Йорк. Сгорают изнутри от изжоги!
Анатолий Анатольев
Укры оценили свою ЖИЗНЬ в 40 млн - ДЕШЕВКИ!!!!! ФУУУУУ, как дешево!!! Вот она цена НАЦИИ!
Владимир Васильевич Бушминский
Графин водки и огурец, ладно два!)
Альбина Колесникова
Ублюдки Украины не могут никак успокоится всё планы у них планы лезут из щелей ,вот гады и утырки сами не могли такой мост построить? где им нацистам такое построить, а так покой им только снится.
Владимир м
Так они ж они кричали. Тю. так он же ить нарисованный.
Людмила Свириденко
....потребуется 40 млн. То есть денег пока нет, они требуются. Ну вот как деньги найдутся, тогда можно будет обсуждать эту тему.
Лина Русецкая
а ответного удара не боятся укры-смотрите чем это обернётся для Киева
Anatoli Ivanov
На этом и закончится страна непуганых идиотов.
Алла Дубинина
Интересно когда пациентов этой псих клиники вернут обратно в корпуса- зимой что ли успокоятся?
Игорь Миронов
Эксперты сомневаются...Может подождем пока применят?
Дмитрий
....Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича: — Давай денги! Денги давай! Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. — Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны. К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. — Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни....

Картина дня

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