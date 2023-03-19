Эвелина Бледанс высказалась о сыне Ротару, избежавшем мобилизации

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс прокомментировала ситуацию с певицей Софией Ротару и ее сыном, избежавшем мобилизации на Украине.
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