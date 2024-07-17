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"Больше 10 человек": Аксёнов рассказал, что ждёт фигурантов дел о покушениях на него

"Больше 10 человек": Аксёнов рассказал, что ждёт фигурантов дел о покушениях на него

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, что по делам о покушениях на него своего приговора ждут более 10 человек.

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