Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Горловке из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ пострадали двое мужчин

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин ранены в Горловке в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

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