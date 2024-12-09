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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о «СКА-Арене»: «У СКА было больше 70 замечаний технического характера: воздух, лед, борты. То, что важно для команды, чтобы она могла побеждать. Все эти вопросы были решены»

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга сообщил, что команда может провести на арене следующий матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива».

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