Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Израильский Моссад и убийства ключевых специалистов в России

Израильский Моссад и убийства ключевых специалистов в России

С весны 2022г на территории России и за её пределами началась целенаправленная кампания ликвидаций, отличающаяся холодной рациональностью выбора целей.

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Комментарии
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Александр
Натягивание совы на глобус.
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4 час.
WK
Wladivir Kritski
СМИ ДАВНО СООБЩАЮТ О ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ...
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2 час.
Николай Берлизов
Всё вполне возможно. Тем более, что отечественные мозги либо переманивают, либо физически ликвидируют еще со времён &quot;судьбоносной перестройки&quot;. Правда, настораживает то, что автор старательно тычет пальцем именно в Моссад в качестве организатора зачистки нашего оборонного интеллекта. А не переводит ли это стрелки на сионистов ЦРУ или MI-6?
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1 час.
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