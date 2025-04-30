С весны 2022г на территории России и за её пределами началась целенаправленная кампания ликвидаций, отличающаяся холодной рациональностью выбора целей.
Израильский Моссад и убийства ключевых специалистов в России
Комментарии
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Александр
Натягивание совы на глобус.
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4 час.
WK
Wladivir Kritski
СМИ ДАВНО СООБЩАЮТ О ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ...
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2 час.
Николай Берлизов
Всё вполне возможно. Тем более, что отечественные мозги либо переманивают, либо физически ликвидируют еще со времён "судьбоносной перестройки". Правда, настораживает то, что автор старательно тычет пальцем именно в Моссад в качестве организатора зачистки нашего оборонного интеллекта. А не переводит ли это стрелки на сионистов ЦРУ или MI-6?
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1 час.
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