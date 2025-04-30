Израильский Моссад и убийства ключевых специалистов в России

Николай Берлизов

Всё вполне возможно. Тем более, что отечественные мозги либо переманивают, либо физически ликвидируют еще со времён "судьбоносной перестройки". Правда, настораживает то, что автор старательно тычет пальцем именно в Моссад в качестве организатора зачистки нашего оборонного интеллекта. А не переводит ли это стрелки на сионистов ЦРУ или MI-6?