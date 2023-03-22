Спектакль «1984. Наша новая счастливая жизнь» на «Площадке 51»

В 1949 году Джордж Оруэлл создал роман «1984» о государстве, в котором отсутствует личная свобода. Книга вызвала бурный отклик по всему миру, и вскоре её название стало нарицательным — его часто можно услышать, когда речь заходит о тоталитаризме.