"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!

АЛ

Александр Лагуткин

Да это просто обнаглевшая вконец мигрансткая сволочь. Они не признают ни российских законов, ни правил общения принятых у нас. Это средневековые дикари с враждебным россиянам менталитетом. У них как у всех дикарей, прав тот, кто сильней. Тем более, когда их много, а объект их нападения один. Они уже вырезали русских в своих странах и с тем же менталитетом убийц они едут в Россию навязывать свои порядки. Национал-предатели во власти уже завезли их десятки миллионов. Мигранты организуют закрытые сообщества -диаспоры, которые по сути являются организованными преступными группировками. Диаспоры заняты налаживанием коррупционных связей во власти и среди силовиков, внедрением членов диаспоры во власть и в силовые структуры. Уже есть целые этнические отделы в МВД, которые по сути являются филиалами диаспор, а иногда превращаются в бандитов и насильников в погонах, как это было в Ижевске, где азеры всем отделом, предварительно запугав, длительное время насиловали девочку-подростка. И понятно, что они заняты защитой интересов диаспоры и своих собственных. Ни о каком законе и справедливости в этом случае и речи не идет. В любой конфликтной ситуации усилиями диаспоры и продажных силовиков виноватым всегда оказывается русский. Это на сегодня самая незащищенная нация в России. За ней нет ни общественных объединений, ни русских обществ, которые могут заступиться за русского человека. Любые попытки такие общества создать, усилиями диаспор и власти жестко подавляются.