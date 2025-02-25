Анастасия Миронова Я еще не успела нормально описать результат (вернее, его отсутствие, из тюменского отдела полиции №4 второй месяц никаких вестей, я уже запрашивала их) нападения на меня с ребенком в Тюмени, на катке, мигранта с российским гражданством, как новое происшествие.
"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!
Комментарии
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Жанна Жанночка
Есть адекватные и спокойные, а есть охамевшие. И, как правило, они притесняют тех, кто слабее- женщин. И это звоночек в сторону и наших мужчин. Почему они Молчат, не заступается за коренное население, за своих женщин?
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8 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Да это просто обнаглевшая вконец мигрансткая сволочь. Они не признают ни российских законов, ни правил общения принятых у нас. Это средневековые дикари с враждебным россиянам менталитетом. У них как у всех дикарей, прав тот, кто сильней. Тем более, когда их много, а объект их нападения один. Они уже вырезали русских в своих странах и с тем же менталитетом убийц они едут в Россию навязывать свои порядки. Национал-предатели во власти уже завезли их десятки миллионов. Мигранты организуют закрытые сообщества -диаспоры, которые по сути являются организованными преступными группировками. Диаспоры заняты налаживанием коррупционных связей во власти и среди силовиков, внедрением членов диаспоры во власть и в силовые структуры. Уже есть целые этнические отделы в МВД, которые по сути являются филиалами диаспор, а иногда превращаются в бандитов и насильников в погонах, как это было в Ижевске, где азеры всем отделом, предварительно запугав, длительное время насиловали девочку-подростка. И понятно, что они заняты защитой интересов диаспоры и своих собственных. Ни о каком законе и справедливости в этом случае и речи не идет. В любой конфликтной ситуации усилиями диаспоры и продажных силовиков виноватым всегда оказывается русский. Это на сегодня самая незащищенная нация в России. За ней нет ни общественных объединений, ни русских обществ, которые могут заступиться за русского человека. Любые попытки такие общества создать, усилиями диаспор и власти жестко подавляются.
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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6 час.
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