Китай сделал ставку на Россию: наша страна получила историческое преимущество

В середине августа этого года произошло историческое событие, которое, по сути, меняет все правила мировой торговли – Китай и Россия запустили первый в истории регулярный грузовой рейс через Северный морской путь вдоль российского арктического побережья.
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