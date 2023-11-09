Представлена новая политика Байдена в области искусственного интеллекта

Указ президента Джо Байдена об искусственном интеллекте, подписанный на церемонии в Белом доме, по задумке призван решить практически все проблемы, связанные с быстро развивающимися технологиями — кибербезопасность, глобальная конкуренция, технический надзор за передовыми системами искусственного интеллекта.