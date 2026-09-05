Әлбир Крганов Нигериянең рәсми делегациясе белән очрашты

Мәскәү мөфтие, Россия мөселманнары Дини җыены башлыгы, РФ Президенты каршындагы Дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек советы әгъзасы Әлбир хәзрәт Крганов Мәскәү мөфтияте резиденциясендә Нигериянең рәсми делегациясе вәкилләрен кабул итте.
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