Свыше 200 человек пострадали в ДТП в Москве с 31 августа по 6 сентября

С 31 августа по 6 сентября в столице произошло 188 дорожных аварий. В них погибли девять человек, включая одного ребенка, еще 203 участника дорожного движения получили травмы.
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