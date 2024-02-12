Александр Стубб станет следующим президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Бывший финский премьер-министр 55-летний Александр Стубб вернулся в политику после семилетнего перерыва, одержав победу во втором туре президентских выборов и обогнав своего соперника, экс-главу МИД Пекка Хаависто.
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