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Доход TSMC в августе вырос на 53% на фоне спроса на ИИ-чипы

Доход TSMC в августе вырос на 53% на фоне спроса на ИИ-чипы

Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в августе выросла на 53,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигла 514,8 млрд тайваньских долларов ($16,35 млрд).

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