Мастер-класс для всех возрастов в «ЭкоДоме»

Что можно назвать экобрендом? Стоит ли покупать одежду из переработанного пластика у гигантов моды? И на что вообще можно ориентироваться во время покупок? Эти и другие неоднозначные вопросы поднимались в «ЭкоДоме» на презентации эксперта в моде.