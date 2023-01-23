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Мастер-класс для всех возрастов в «ЭкоДоме»

Мастер-класс для всех возрастов в «ЭкоДоме»

Что можно назвать экобрендом? Стоит ли покупать одежду из переработанного пластика у гигантов моды? И на что вообще можно ориентироваться во время покупок? Эти и другие неоднозначные вопросы поднимались в «ЭкоДоме» на презентации эксперта в моде.

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