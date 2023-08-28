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Эксперт о дисквалификации Кособуцкого: «Какой же он отбросный боксер»

Американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль прокомментировал дисквалификацию казахстанца Жана Кособуцкого в бою против нигерийца Эфе Аджагбы.

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