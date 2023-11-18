Появились кадры из сериала «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером

Также обозначена дата выхода. «Мистер и миссис Смит», 2024 кадр из сериалаAmazon Prime Video поделился первыми кадрами сериала «Мистер и миссис Смит» — переосмысления одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях.