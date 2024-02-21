Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи российских компаний 

Три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных кредитных организаций, сообщили «Известия».
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