Штраф за «наглого карася» получила россиянка

Жительницу Татарстана оштрафовали за оскорбление в чате дачников. Дама назвала председателя СНТ «наглым карасём», потому что он не решал проблемы жителей.
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