Запад оценил перспективы мирных переговоров России и Украины

Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в США, пишет газета Wall Street Journal.
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