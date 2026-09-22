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Царьград

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Скончался почетный гражданин Шадринска, поэт Александр Виноградов

Скончался почетный гражданин Шадринска, поэт Александр Виноградов

В Шадринске на 91-м году ушел из жизни Александр Виноградов, почетный житель и известный поэт. Виноградов, автор более тысячи стихотворений, оставил значительное наследие и традицию Дней культуры.

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