Скончался почетный гражданин Шадринска, поэт Александр Виноградов

В Шадринске на 91-м году ушел из жизни Александр Виноградов, почетный житель и известный поэт. Виноградов, автор более тысячи стихотворений, оставил значительное наследие и традицию Дней культуры.
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