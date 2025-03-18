Трамп: Россия получила преимущество, окружив порядка 2,5 тысячи солдат ВСУ

Американский президент дал интервью телеканалу Fox News России удалось добиться преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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