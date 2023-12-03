О доработке кассовых суммирующих аппаратов до соответствия новым требованиям.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Могилевской области напоминает, что с 1 июля 2025 г. субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовые суммирующие аппараты, в том числе совмещенные с таксометрами, билетопечатающие машины модели (модификации) (далее - КСА), которые включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих .