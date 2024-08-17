Вернувшийся по обмену Селезнев: США не могут похитить людей из РФ, КНР и КНДР

Россиянин Роман Селезнев, который был приговорен в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, заявил, что Вашингтон может «похитить» людей из любой страны, кроме России, Китая, Ирана и КНДР, передает ТАСС.
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