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Политика как она есть

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Шварценеггер заявил, что поддержит Харрис на выборах президента США

Шварценеггер заявил, что поддержит Харрис на выборах президента США

Экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
В США, Грузии и Молдове победитель в выборах определяется с точностью допуска  подсчёта голосов.  Тенденция, однако.  При таких раскладах напрашиваются перевыборы через до пол-года, когда ситуПация устаканится.
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Глядя на &quot;терминатора&quot; возникает не очень хорошая аналогия/ассоциация с веком Предыдущим, когда появился лозунг &quot;Ебанарии всех стран, соединяйтесь&quot;! Поражаюсь ТАКИМ глубоко необразованным людям/политикам/актерам, которые не способны Самостоятельно отличить &quot;зерна от плевел&quot; и не увидеть Ужасающую Разницу между ХОХОЧУЩЕЙ Камалой и республиканцем Трампом!!! Между 69-ю полами дерьмократов и &quot;Мама и Папа&quot; Республиканцев!!! Между &quot;философией&quot; childfree  и Семьей!!!
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12 час.

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