Шварценеггер заявил, что поддержит Харрис на выборах президента США

В США, Грузии и Молдове победитель в выборах определяется с точностью допуска подсчёта голосов. Тенденция, однако. При таких раскладах напрашиваются перевыборы через до пол-года, когда ситуПация устаканится.

Vladimir Soukhatchev

Глядя на "терминатора" возникает не очень хорошая аналогия/ассоциация с веком Предыдущим, когда появился лозунг "Ебанарии всех стран, соединяйтесь"! Поражаюсь ТАКИМ глубоко необразованным людям/политикам/актерам, которые не способны Самостоятельно отличить "зерна от плевел" и не увидеть Ужасающую Разницу между ХОХОЧУЩЕЙ Камалой и республиканцем Трампом!!! Между 69-ю полами дерьмократов и "Мама и Папа" Республиканцев!!! Между "философией" childfree и Семьей!!!