Экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис.
Шварценеггер заявил, что поддержит Харрис на выборах президента США
Комментарии
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Сергей Дмитриев
В США, Грузии и Молдове победитель в выборах определяется с точностью допуска подсчёта голосов. Тенденция, однако. При таких раскладах напрашиваются перевыборы через до пол-года, когда ситуПация устаканится.
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Глядя на "терминатора" возникает не очень хорошая аналогия/ассоциация с веком Предыдущим, когда появился лозунг "Ебанарии всех стран, соединяйтесь"! Поражаюсь ТАКИМ глубоко необразованным людям/политикам/актерам, которые не способны Самостоятельно отличить "зерна от плевел" и не увидеть Ужасающую Разницу между ХОХОЧУЩЕЙ Камалой и республиканцем Трампом!!! Между 69-ю полами дерьмократов и "Мама и Папа" Республиканцев!!! Между "философией" childfree и Семьей!!!
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12 час.
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