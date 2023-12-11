В Алтайском крае будут судить восьмерых обвиняемых в хищении с АЗС более 3 тонн топлива на 2,5 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела о хищениях более 3 тонн нефтепродуктов с автозаправочных станций на сумму свыше 2,5 млн рублей.
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