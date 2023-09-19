Владимир Колокольцев наградил полицейских из Иркутской области, которые спасли тонущего в реке Нижняя Тунгуска мужчину

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении начальника ОУУП и ПДН ПП (дислокация село Ербогачен) МО МВД России «Киренский» Иркутской области майора полиции Руслана Рога и участкового уполномоченного полиции того же отдела лейтенанта полиции Владислава Миронова ведомственными медалями «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.