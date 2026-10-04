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Царьград

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Челябинец порвал связку в ДТП на мотоцикле — спас операцией в ОКБ №3

Челябинец порвал связку в ДТП на мотоцикле — спас операцией в ОКБ №3

39-летний житель Челябинска получил разрыв передней крестообразной связки колена после падения с мотоцикла на песчаном участке дороги.

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