Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Владимир Алтайцев

.Как можно менять гражданина Франции и на кого? Да и в России он совсем не нужен, извращенец поганый. Думать есть чем? Он не гражданин России, потому похххх, что с ним сделают. Пусть хоть повешают, ничуть не жаль.