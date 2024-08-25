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Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

В субботу вечером основателя Telegram Павла Дурова, как сообщает французский телеканал TF1, задержали в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного джета.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
.Как можно  менять гражданина  Франции и на  кого?  Да  и в России он совсем  не нужен, извращенец поганый. Думать есть чем?  Он не гражданин  России, потому  похххх, что с ним сделают. Пусть хоть повешают, ничуть не  жаль.
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6 час.
ВТ
Врам Тавризов
Это дело принципа Например, это сукин сын, но это наш сукин сын Не говоря о том, что в переписке телеграмм есть кое-что не для западных ушей
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5 час.
Сима Хостелиди
Предавший страну ЕДИНЫЖДЫ, это же не наш сукин сын
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1 час.

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