ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBALLООKPRESS, АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГЕНТСТВО "МОСКВА", КОЛЛАЖ "ЦАРЬГРАД" АНДРЕЙ ПЕРЛА ДЕНЬГИ НА РУССКИХ СОЛДАТ ДАСТ ДАЖЕ ГАЛКИН*: СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ ОБЛОЖАТ СПЕЦНАЛОГОМ В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов.
ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBALLООKPRESS, АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГЕНТСТВО "МОСКВА", КОЛЛАЖ "ЦАРЬГРАД" АНДРЕЙ ПЕРЛА ДЕНЬГИ НА РУССКИХ СОЛДАТ ДАСТ ДАЖЕ ГАЛКИН*: СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ ОБЛОЖАТ СПЕЦНАЛОГОМ В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов.
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