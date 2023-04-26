Позитив для оптимистов

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  • Андрей Stan
    Главный лейтмотив СМИ пугать народ, при полной, абсолютной безграмотности журналах... Потому как, журналах - это тот ...«Курская битва – ...
  • 59
    Лучше они чем чурки!Мой муж шотландец...
  • Александр Лагуткин
    Посмотрим. Остается надеяться, что в нашем МО не только генералы в юбках, и не только  со специфическим "боевым" опыт...«Курская битва – ...

В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов.

В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов.

ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBALLООKPRESS, АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГЕНТСТВО "МОСКВА", КОЛЛАЖ "ЦАРЬГРАД" АНДРЕЙ ПЕРЛА ДЕНЬГИ НА РУССКИХ СОЛДАТ ДАСТ ДАЖЕ ГАЛКИН*: СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ ОБЛОЖАТ СПЕЦНАЛОГОМ В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов.

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