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Происшествия

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В Севастополе полицейские пресекли 6 преступлений и выявили 158 административных правонарушений в сфере миграции

Нарушения миграционного законодательства выявлены в рамках второго этапа комплекса оперативно‑профилактических мероприятий «Нелегал‑2026», который проходит на территории Севастополя с 1 октября.

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