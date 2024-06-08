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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк не войдет в состав олимпийской сборной США. Грайнер возвращается в команду, Таурази в 6-й раз выступит на ОИ

Сборная США выбрала 12 баскетболисток, которые выступят на Олимпийских играх в Париже. Как сообщает The Athletic, восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из «Индианы» не войдет в состав олимпийской сборной.

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